Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни на тлі атак Ірану
Київ • УНН
Мохаммед бін Заїд аль Нагаян заявив про стан війни після обстрілів ОАЕ з боку Ірану. Через атаку дрона тимчасово зупиняли роботу аеропорту Дубая.
Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд аль Нагаян заявив, що його держава перебуває у стані війни після серії атак з боку Ірану, які тривають із кінця лютого. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Шейх Мохаммед бін Заїд аль Нагаян уперше з’явився на публіці після початку обстрілів території ОАЕ. Він відвідав лікарню, де проходять лікування люди, які постраждали внаслідок авіаударів.
Під час візиту президент заявив, що країна не є "легкою здобиччю" та готова захищати своїх громадян.
Ми перебуваємо у стані війни, але ОАЕ не є легкою здобиччю. Ми виконаємо свій обов’язок перед усіма громадянами і будемо захищати кожного
Попри заяву президента Ірану Масуда Пезешкіана про те, що Тегеран не атакуватиме сусідні країни, якщо з їхніх територій не здійснюватимуться удари по Ірану, в ОАЕ продовжували лунати вибухи. Вранці через атаку іранського безпілотника тимчасово призупиняв роботу міжнародний аеропорт Дубая.
