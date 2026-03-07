Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни на тлі атак Ірану

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 14833 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 32964 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 23567 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 25650 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 44820 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 55291 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 62465 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44575 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 84392 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30382 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1.6м/с
73%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Авіакомпанія Катару оголосила про декілька рейсів до Дохи попри закритий авіапростір7 березня, 11:06 • 11911 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 16271 перегляди
NASA вперше змінила орбіту астероїда навколо Сонця - випадково7 березня, 12:54 • 11114 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 13914 перегляди
Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень15:20 • 4874 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 48186 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 55150 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 84392 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 52594 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 60286 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Харків
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 14029 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 16396 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 20294 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 22234 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 22415 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Соціальна мережа

Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни на тлі атак Ірану

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Мохаммед бін Заїд аль Нагаян заявив про стан війни після обстрілів ОАЕ з боку Ірану. Через атаку дрона тимчасово зупиняли роботу аеропорту Дубая.

Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни на тлі атак Ірану

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд аль Нагаян заявив, що його держава перебуває у стані війни після серії атак з боку Ірану, які тривають із кінця лютого. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Шейх Мохаммед бін Заїд аль Нагаян уперше з’явився на публіці після початку обстрілів території ОАЕ. Він відвідав лікарню, де проходять лікування люди, які постраждали внаслідок авіаударів.

Під час візиту президент заявив, що країна не є "легкою здобиччю" та готова захищати своїх громадян.

Ми перебуваємо у стані війни, але ОАЕ не є легкою здобиччю. Ми виконаємо свій обов’язок перед усіма громадянами і будемо захищати кожного

- наголосив він.

Попри заяву президента Ірану Масуда Пезешкіана про те, що Тегеран не атакуватиме сусідні країни, якщо з їхніх територій не здійснюватимуться удари по Ірану, в ОАЕ продовжували лунати вибухи. Вранці через атаку іранського безпілотника тимчасово призупиняв роботу міжнародний аеропорт Дубая.

Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день - що відомо по країнах на ранок07.03.26, 09:46 • 4510 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Сутички
Reuters
Дубай
Об'єднані Арабські Емірати
Іран