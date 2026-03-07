Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни на тлі атак Ірану

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд аль Нагаян заявив, що його держава перебуває у стані війни після серії атак з боку Ірану, які тривають із кінця лютого. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Шейх Мохаммед бін Заїд аль Нагаян уперше з’явився на публіці після початку обстрілів території ОАЕ. Він відвідав лікарню, де проходять лікування люди, які постраждали внаслідок авіаударів.

Під час візиту президент заявив, що країна не є "легкою здобиччю" та готова захищати своїх громадян.

Ми перебуваємо у стані війни, але ОАЕ не є легкою здобиччю. Ми виконаємо свій обов’язок перед усіма громадянами і будемо захищати кожного