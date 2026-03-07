Президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны на фоне атак Ирана

$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 14817 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 32924 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 23546 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 25630 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 44804 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 55287 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 62460 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44574 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 84376 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30381 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 48170 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 55134 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 84376 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 52579 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 60274 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 14009 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 16377 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 20284 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 22226 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 22408 просмотра
Президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны на фоне атак Ирана

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о состоянии войны после обстрелов ОАЭ со стороны Ирана. Из-за атаки дрона временно останавливали работу аэропорта Дубая.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид аль Нахайян заявил, что его государство находится в состоянии войны после серии атак со стороны Ирана, которые продолжаются с конца февраля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Шейх Мохаммед бин Заид аль Нахайян впервые появился на публике после начала обстрелов территории ОАЭ. Он посетил больницу, где проходят лечение люди, пострадавшие в результате авиаударов.

Во время визита президент заявил, что страна не является "легкой добычей" и готова защищать своих граждан.

Мы находимся в состоянии войны, но ОАЭ не являются легкой добычей. Мы выполним свой долг перед всеми гражданами и будем защищать каждого

- подчеркнул он.

Несмотря на заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран не будет атаковать соседние страны, если с их территорий не будут осуществляться удары по Ирану, в ОАЭ продолжали раздаваться взрывы. Утром из-за атаки иранского беспилотника временно приостанавливал работу международный аэропорт Дубая.

Война на Ближнем Востоке вступает в 8-й день - что известно по странам на утро07.03.26, 09:46 • 4510 просмотров

Ольга Розгон

