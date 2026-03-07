Президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны на фоне атак Ирана

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид аль Нахайян заявил, что его государство находится в состоянии войны после серии атак со стороны Ирана, которые продолжаются с конца февраля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Шейх Мохаммед бин Заид аль Нахайян впервые появился на публике после начала обстрелов территории ОАЭ. Он посетил больницу, где проходят лечение люди, пострадавшие в результате авиаударов.

Во время визита президент заявил, что страна не является "легкой добычей" и готова защищать своих граждан.

Мы находимся в состоянии войны, но ОАЭ не являются легкой добычей. Мы выполним свой долг перед всеми гражданами и будем защищать каждого - подчеркнул он.

Несмотря на заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран не будет атаковать соседние страны, если с их территорий не будут осуществляться удары по Ирану, в ОАЭ продолжали раздаваться взрывы. Утром из-за атаки иранского беспилотника временно приостанавливал работу международный аэропорт Дубая.

