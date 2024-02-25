Президент наголосив, що налаштований позитивно у питанні підтримки України в Конгресі США
Київ • УНН
Зеленський висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить законопроект про надання фінансової підтримки Україні протягом місяця, і наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони, пославшись на підтримку як демократів, так і республіканців.
Надія на ухвалення Конгресом США законопроекту про фінансову підтримку України – є. Про це під час пресконференції повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив, інакше тоді я не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити. Точно в іншому. Тому ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що нам необхідна підтримка упродовж місяця", – заявив Зеленський.
За словами Президента України, представники і демократів, і республіканців знають, що рішення потрібно ухвалити впродовж місяця.
"Щодо ППО вони також знають наш запит - нам потрібно більше", – наголосив глава держави.
Нагадаємо
13 лютого Сенат США схвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Значна частина цих коштів, а саме понад 60 млрд, призначені саме для України. Однак, в Палаті представників цей законопроект немає одностайної підтримки, зокрема, проти нього виступив спікер Палати представників Майк Джонсон.
Без ухвалення Палатою представників законопроект не зможе бути підписаний президентом США і не набуде чинності. Наразі Палата представників на перерві до 28 лютого.