Президент подчеркнул, что настроен положительно в вопросе поддержки Украины в Конгрессе США

Надежда на принятие Конгрессом США законопроекта о финансовой поддержке Украины - есть. Об этом во время пресс-конференции сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив, иначе тогда я не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить. Точно в другом. Поэтому мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что нам необходима поддержка в течение месяца", - заявил Зеленский.

По словам Президента Украины, представители и демократов, и республиканцев знают, что решение нужно принять в течение месяца.

"По ПВО они также знают наш запрос - нам нужно больше", - подчеркнул глава государства.

Напомним

13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. Значительная часть этих средств, а именно более 60 млрд, предназначены именно для Украины. Однако, в Палате представителей этот законопроект нет единодушной поддержки, в частности, против него выступил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Без принятия Палатой представителей законопроект не сможет быть подписан президентом США и не вступит в силу. Сейчас Палата представителей на перерыве до 28 февраля.