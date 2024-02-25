Президент подчеркнул, что настроен положительно в вопросе поддержки Украины в Конгрессе США

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  204208 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  229832 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  219345 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  227346 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  249685 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  233571 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  252720 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269302 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Президент подчеркнул, что настроен положительно в вопросе поддержки Украины в Конгрессе США

Зеленский выразил надежду, что Конгресс США примет законопроект о предоставлении финансовой поддержки Украине в течение месяца, и отметил необходимость усиления противовоздушной обороны, сославшись на поддержку как демократов, так и республиканцев.

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Президент подчеркнул, что настроен положительно в вопросе поддержки Украины в Конгрессе США

В 2023 году СБУ удалось выявить 47 агентурных сетей - Малюк

Председатель Службы безопасности Украины сообщил, что в прошлом году было выявлено и задержано 47 разведывательных сетей, которые работали на врага, а с начала войны было задержано более 2 000 предателей.

Война •   •  4434 просмотра
В 2023 году СБУ удалось выявить 47 агентурных сетей - Малюк

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

Зеленский заявил, что Украина предложит путину платформу для того, чтобы он признал, что проиграл войну, или что это была большая ошибка и должна быть восстановлена справедливость.

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Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

Украине удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть: Малюк рассказал детали

По словам главы Службы безопасности Украины, украинские войска сократили российский экспорт нефтепродуктов на 1/3 из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, что повлияло на российские нефтеперерабатывающие мощности.

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Украине удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть: Малюк рассказал детали

11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш

Украинские надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby уже отработали по 11 вражеским кораблям.

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11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Зеленский объявил, что с начала войны с россией погибло около 31 тысячи украинских солдат.

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В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Первый Глобальный саммит мира может состояться уже весной - Зеленский

Президент Зеленский надеется, что на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии этой весной будет разработан план преодоления кризисов, вызванных войной, без участия россии.

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Первый Глобальный саммит мира может состояться уже весной - Зеленский

Хакерская группа "UA25" осуществила масштабную атаку на российские серверы

Украинская хакерская группа UA25 осуществила масштабную кибератаку на российские серверы 25 февраля, получив более 5 терабайт личных и корпоративных данных.

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Хакерская группа "UA25" осуществила масштабную атаку на российские серверы

Удар рф по селу на Запорожье: один человек погиб, трое - ранены

В результате российского удара по ферме в селе Малашовка Запорожской области погиб один человек, еще трое получили ранения.

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Удар рф по селу на Запорожье: один человек погиб, трое - ранены

Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главная цель российских нарративов - разделить Украину изнутри и посеять внутренние конфликты.

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Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри