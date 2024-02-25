Президент подчеркнул, что настроен положительно в вопросе поддержки Украины в Конгрессе США
Зеленский выразил надежду, что Конгресс США примет законопроект о предоставлении финансовой поддержки Украине в течение месяца, и отметил необходимость усиления противовоздушной обороны, сославшись на поддержку как демократов, так и республиканцев.
В 2023 году СБУ удалось выявить 47 агентурных сетей - Малюк
Председатель Службы безопасности Украины сообщил, что в прошлом году было выявлено и задержано 47 разведывательных сетей, которые работали на врага, а с начала войны было задержано более 2 000 предателей.
Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
Зеленский заявил, что Украина предложит путину платформу для того, чтобы он признал, что проиграл войну, или что это была большая ошибка и должна быть восстановлена справедливость.
Украине удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть: Малюк рассказал детали
По словам главы Службы безопасности Украины, украинские войска сократили российский экспорт нефтепродуктов на 1/3 из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, что повлияло на российские нефтеперерабатывающие мощности.
11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш
Украинские надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby уже отработали по 11 вражеским кораблям.
В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
Зеленский объявил, что с начала войны с россией погибло около 31 тысячи украинских солдат.
Первый Глобальный саммит мира может состояться уже весной - Зеленский
Президент Зеленский надеется, что на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии этой весной будет разработан план преодоления кризисов, вызванных войной, без участия россии.
Хакерская группа "UA25" осуществила масштабную атаку на российские серверы
Украинская хакерская группа UA25 осуществила масштабную кибератаку на российские серверы 25 февраля, получив более 5 терабайт личных и корпоративных данных.
Удар рф по селу на Запорожье: один человек погиб, трое - ранены
В результате российского удара по ферме в селе Малашовка Запорожской области погиб один человек, еще трое получили ранения.
Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главная цель российских нарративов - разделить Украину изнутри и посеять внутренние конфликты.