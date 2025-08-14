Президент Лівану заявив іранцям: жодна група в країні не має права носити зброю

Президент Лівану Джозеф Аун під час зустрічі з високопоставленим іранським представником Алі Ларіджані наголосив, що жодна група в країні не має права мати зброю чи покладатися на іноземну підтримку. Заява пролунала на тлі урядового курсу на роззброєння "Хезболли", що підтримується Іраном. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ліван офіційно підтвердив намір обмежити діяльність озброєних угруповань, включно з підтримуваною Іраном "Хезболлою". У середу президент Джозеф Аун на зустрічі з секретарем Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що в країні заборонено будь-яким організаціям мати власний арсенал.

Зустріч відбулася після того, як уряд Лівану схвалив дорожню карту роззброєння "Хезболли", запропоновану США. Аун підкреслив, що Ліван готовий співпрацювати з Тегераном, але виключно в межах національного суверенітету та взаємної поваги.

У відповідь Ларіджані заявив, що Ісламська Республіка не втручається у внутрішні справи Лівану, але підтримує "опір" – термін, яким він позначив шиїтське угруповання "Хезболла".

Ми поважаємо будь-яке рішення, прийняте ліванським урядом після консультації з опором - сказав він після переговорів із союзником "Хезболли" спікером парламенту Набіхом Беррі.

Представники Ірану останніми днями різко критикували ініціативу ліванського уряду. Радник верховного лідера Алі Акбар Велаяті поставив під сумнів безпеку країни без "Хезболли", а міністр закордонних справ Аббас Аракчі відкрито заявив про підтримку будь-яких рішень цього угруповання.

США передали план роззброєння через свого емісара Тома Баррака, наголосивши на необхідності ліквідувати військовий потенціал "Хезболли", особливо після війни з Ізраїлем у 2024 році, що призвела до значних втрат серед її командування.

Попри тиск ззовні, "Хезболла" відмовляється складати зброю, зберігаючи вплив у ліванській політиці та безпековій сфері.

Нагадаємо

Лідер ліванського радикального угрупування "Хезболла" шейх Наїм Кассем відкинув вимоги щодо роззброєння, стверджуючи, що це служить інтересам Ізраїлю. США наполягають на роззброєнні угруповання для відновлення переговорів про припинення ізраїльських військових операцій у Лівані.