Лідер "Хезболли" відкинув вимогу щодо роззброєння організаціїчерез зростання тиску на Ліван

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків 21:41 • 8380 перегляди