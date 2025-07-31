Лідер "Хезболли" відкинув вимогу щодо роззброєння організаціїчерез зростання тиску на Ліван
Київ • УНН
Лідер "Хезболли" шейх Наїм Кассем відкинув вимоги щодо роззброєння, стверджуючи, що це служить інтересам Ізраїлю. США наполягають на роззброєнні угруповання для відновлення переговорів про припинення ізраїльських військових операцій у Лівані.
Лідер ліванської парамілітарної організації "Хезболла" шейх Наїм Кассем відкинув вимоги щодо роззброєння угруповання, на тлі відповідного тиску з боку США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Ті, хто закликає здати зброю, фактично вимагають здати її Ізраїлю... Ми не підкоримося Ізраїлю
За словами Кассема, "ті, хто на національному, глобальному чи арабському рівні закликають до роззброєння, служать ізраїльському проєкту".
Він також зазначив, що США вимагають ліквідації ракет і дронів "Хезболли", оскільки вони "лякають" Ізраїль, звинувативши спеціального посланника США Томаса Баррака в тому, що той виступає за роззброєння заради Ізраїлю, а не безпеки Лівану.
Як зазначає видання з посиланням на п’ять джерел, обізнаних із ситуацією, Сполучені Штати зараз наполягають на тому, щоб уряд Ліван ухвалив офіційне рішення про зобов’язання роззброїти "Хезболлу" перед відновленням переговорів щодо припинення ізраїльських військових операцій у країні.
На початку липня спецпредставник Баррак зустрівся з ліванськими офіційними особами в Бейруті, щоб обговорити пропозицію щодо роззброєння. Вона передбачає повне роззброєння "Хезболли" протягом чотирьох місяців в обмін на виведення ізраїльських військ із кількох постів на півдні Лівану та припинення ізраїльських авіаударів.
ЦАХАЛ заявлив про ліквідацію ключового терориста "Хезболли" у Лівані29.06.25, 00:26 • 6059 переглядiв