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Лидер "Хезболлы" отверг требование о разоружении организации из-за растущего давления на Ливан

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Лидер "Хезболлы" шейх Наим Кассем отверг требования о разоружении, утверждая, что это служит интересам Израиля. США настаивают на разоружении группировки для возобновления переговоров о прекращении израильских военных операций в Ливане.

Лидер "Хезболлы" отверг требование о разоружении организации из-за растущего давления на Ливан

Лидер ливанской военизированной организации "Хезболла" шейх Наим Кассем отверг требования о разоружении группировки на фоне соответствующего давления со стороны США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Те, кто призывает сдать оружие, фактически требуют сдать его Израилю... Мы не подчинимся Израилю

- заявил лидер "Хезболлы".

По словам Кассема, "те, кто на национальном, глобальном или арабском уровне призывают к разоружению, служат израильскому проекту".

Он также отметил, что США требуют ликвидации ракет и дронов "Хезболлы", поскольку они "пугают" Израиль, обвинив специального посланника США Томаса Баррака в том, что тот выступает за разоружение ради Израиля, а не безопасности Ливана.

Как отмечает издание со ссылкой на пять источников, осведомленных с ситуацией, Соединенные Штаты сейчас настаивают на том, чтобы правительство Ливана приняло официальное решение об обязательстве разоружить "Хезболлу" перед возобновлением переговоров о прекращении израильских военных операций в стране.

В начале июля спецпредставитель Баррак встретился с ливанскими официальными лицами в Бейруте, чтобы обсудить предложение по разоружению. Оно предусматривает полное разоружение "Хезболлы" в течение четырех месяцев в обмен на вывод израильских войск из нескольких постов на юге Ливана и прекращение израильских авиаударов.

**ЦАХАЛ заявил о ликвидации ключевого террориста "Хезболлы" в Ливане**29.06.25, 00:26 • 6059 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Израиль
Reuters
Ливан
Соединённые Штаты