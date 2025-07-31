Лидер "Хезболлы" отверг требование о разоружении организации из-за растущего давления на Ливан
Киев • УНН
Лидер "Хезболлы" шейх Наим Кассем отверг требования о разоружении, утверждая, что это служит интересам Израиля. США настаивают на разоружении группировки для возобновления переговоров о прекращении израильских военных операций в Ливане.
Лидер ливанской военизированной организации "Хезболла" шейх Наим Кассем отверг требования о разоружении группировки на фоне соответствующего давления со стороны США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Те, кто призывает сдать оружие, фактически требуют сдать его Израилю... Мы не подчинимся Израилю
По словам Кассема, "те, кто на национальном, глобальном или арабском уровне призывают к разоружению, служат израильскому проекту".
Он также отметил, что США требуют ликвидации ракет и дронов "Хезболлы", поскольку они "пугают" Израиль, обвинив специального посланника США Томаса Баррака в том, что тот выступает за разоружение ради Израиля, а не безопасности Ливана.
Как отмечает издание со ссылкой на пять источников, осведомленных с ситуацией, Соединенные Штаты сейчас настаивают на том, чтобы правительство Ливана приняло официальное решение об обязательстве разоружить "Хезболлу" перед возобновлением переговоров о прекращении израильских военных операций в стране.
В начале июля спецпредставитель Баррак встретился с ливанскими официальными лицами в Бейруте, чтобы обсудить предложение по разоружению. Оно предусматривает полное разоружение "Хезболлы" в течение четырех месяцев в обмен на вывод израильских войск из нескольких постов на юге Ливана и прекращение израильских авиаударов.
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