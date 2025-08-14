Президент Ливана заявил иранцам: ни одна группа в стране не имеет права носить оружие

$41.430.02
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 13740 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 29884 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 35188 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 36770 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40277 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 74815 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77237 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 148605 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66434 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
«Коаліція охочих»: Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у «мирній» угоді
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The Times
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненых
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:48 • 148612 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
13 августа, 08:39 • 124456 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Германия
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена
Нефть марки Brent
Криптовалюта
WhatsApp
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат

Президент Ливана заявил иранцам: ни одна группа в стране не имеет права носить оружие

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Джозеф Аун подчеркнул разоружение "Хезболлы". Иранский представитель Али Лариджани заявил, что уважает решение ливанского правительства.

Президент Ливана заявил иранцам: ни одна группа в стране не имеет права носить оружие

Президент Ливана Джозеф Аун во время встречи с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани подчеркнул, что ни одна группа в стране не имеет права иметь оружие или полагаться на иностранную поддержку. Заявление прозвучало на фоне правительственного курса на разоружение "Хезболлы", поддерживаемой Ираном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ливан официально подтвердил намерение ограничить деятельность вооруженных группировок, включая поддерживаемую Ираном "Хезболлу". В среду президент Джозеф Аун на встрече с секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что в стране запрещено любым организациям иметь собственный арсенал.

Встреча состоялась после того, как правительство Ливана одобрило дорожную карту разоружения "Хезболлы", предложенную США. Аун подчеркнул, что Ливан готов сотрудничать с Тегераном, но исключительно в рамках национального суверенитета и взаимного уважения.

В ответ Лариджани заявил, что Исламская Республика не вмешивается во внутренние дела Ливана, но поддерживает "сопротивление" – термин, которым он обозначил шиитскую группировку "Хезболла".

Мы уважаем любое решение, принятое ливанским правительством после консультации с сопротивлением

- сказал он после переговоров с союзником "Хезболлы" спикером парламента Набихом Берри.

Представители Ирана в последние дни резко критиковали инициативу ливанского правительства. Советник верховного лидера Али Акбар Велаяти поставил под сомнение безопасность страны без "Хезболлы", а министр иностранных дел Аббас Аракчи открыто заявил о поддержке любых решений этой группировки.

США передали план разоружения через своего эмиссара Тома Баррака, подчеркнув необходимость ликвидировать военный потенциал "Хезболлы", особенно после войны с Израилем в 2024 году, что привело к значительным потерям среди ее командования.

Несмотря на давление извне, "Хезболла" отказывается складывать оружие, сохраняя влияние в ливанской политике и сфере безопасности.

Напомним

Лидер ливанской радикальной группировки "Хезболла" шейх Наим Кассем отверг требования о разоружении, утверждая, что это служит интересам Израиля. США настаивают на разоружении группировки для возобновления переговоров о прекращении израильских военных операций в Ливане.

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Израиль
Reuters
Ливан
Соединённые Штаты
Иран