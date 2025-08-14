Президент Ливана заявил иранцам: ни одна группа в стране не имеет права носить оружие

Президент Ливана Джозеф Аун во время встречи с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани подчеркнул, что ни одна группа в стране не имеет права иметь оружие или полагаться на иностранную поддержку. Заявление прозвучало на фоне правительственного курса на разоружение "Хезболлы", поддерживаемой Ираном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ливан официально подтвердил намерение ограничить деятельность вооруженных группировок, включая поддерживаемую Ираном "Хезболлу". В среду президент Джозеф Аун на встрече с секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что в стране запрещено любым организациям иметь собственный арсенал.

Встреча состоялась после того, как правительство Ливана одобрило дорожную карту разоружения "Хезболлы", предложенную США. Аун подчеркнул, что Ливан готов сотрудничать с Тегераном, но исключительно в рамках национального суверенитета и взаимного уважения.

В ответ Лариджани заявил, что Исламская Республика не вмешивается во внутренние дела Ливана, но поддерживает "сопротивление" – термин, которым он обозначил шиитскую группировку "Хезболла".

Мы уважаем любое решение, принятое ливанским правительством после консультации с сопротивлением - сказал он после переговоров с союзником "Хезболлы" спикером парламента Набихом Берри.

Представители Ирана в последние дни резко критиковали инициативу ливанского правительства. Советник верховного лидера Али Акбар Велаяти поставил под сомнение безопасность страны без "Хезболлы", а министр иностранных дел Аббас Аракчи открыто заявил о поддержке любых решений этой группировки.

США передали план разоружения через своего эмиссара Тома Баррака, подчеркнув необходимость ликвидировать военный потенциал "Хезболлы", особенно после войны с Израилем в 2024 году, что привело к значительным потерям среди ее командования.

Несмотря на давление извне, "Хезболла" отказывается складывать оружие, сохраняя влияние в ливанской политике и сфере безопасности.

Напомним

Лидер ливанской радикальной группировки "Хезболла" шейх Наим Кассем отверг требования о разоружении, утверждая, что это служит интересам Израиля. США настаивают на разоружении группировки для возобновления переговоров о прекращении израильских военных операций в Ливане.