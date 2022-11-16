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Президент Литви виступив за розміщення ППО на кордоні Польщі та України

Президент Литви виступив за розміщення ППО на кордоні Польщі та України

Київ • УНН

 • 312087 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вибухи у Польщі є новим етапом російсько-української війни, на який блок НАТО має адекватно відреагувати. Він зазначив, що країна має намір порушити питання щодо посилення протиповітряної оборони як на кордоні між Польщею та Україною, так і по всьому східному фланзі Альянсу, інформує УНН з посиланням на Delfi.

Цитата

"Я вважаю, що це досить важливий новий етап у ході цієї війни, оскільки через агресивні дії росії проти України вже летять ракети на територію НАТО, гинуть люди, які проживають у державах НАТО, - заявив Науседа після міжвідомчої наради щодо ситуації з безпекою у регіоні у зв'язку з ракетними ударами в Україні та Польщі. - Це новий етап ескалації конфлікту, на який НАТО як єдине ціле має реагувати адекватно".

Деталі

За словами литовського президента, хоча розслідування з метою виявлення місця запуску ракети ще ведеться, видно причинно-наслідковий зв'язок між вибухами в Польщі та російськими атаками в Україні. Він зазначив, що лідер Польщі Анджей Дуда запросить консультації в рамках статті 4 Північноатлантичного договору і Литва підтримає це прохання, а також порушить питання посилення повітряної оборони.

"Литва братиме активну участь у дискусії, говорячи передусім про дислокацію систем протиповітряної оборони як на кордоні Польщі з Україною, так і дивлячись у майбутнє з огляду на весь східний фланг НАТО", – сказав Науседа, нагадавши, що одним із рішень саміту НАТО в Мадриді цього літа був розвиток системи ППО на східному фланзі альянсу.

"Думаю, що ця подія, яку ми зараз пережили, за всієї її актуальності змушує задуматися про те, як швидше реалізувати цей принцип, який ми закріпили у декларації. Декларації самі по собі не захищають. Декларації захищають лише тоді, коли їхні положення реалізуються", - додав він.

Науседа висловив сподівання, що прогрес у цьому напрямі буде досягнутий до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі наступного року.

Додамо

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що країни блоку консультуються між собою, якщо, на думку будь-якої з них, виникає загроза територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якому члену НАТО.

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Нагадаємо

У польському селі Пшеводова 15 листопада стався вибух близько 15:35 у приміщенні одного з підприємств, куди влучила ракета. Унаслідок інциденту загинуло двоє осіб.

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що ракети російського виробництва впали на території країни та викликало російського посла до відомства.

У Зеленського наголосили, що за війну в Україні, масовані ракетні удари та ризики для прикордонних країн відповідає лише росія.

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