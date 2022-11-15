Польські ЗМІ публікують подробиці щодо ракетного удару рф на території Польщі

Деталі

Як пише видання, вибух стався близько 15:35 у приміщенні одного з підприємств, куди влучила ракета. Вибух було чути в радіусі щонайменше 15 кілометрів.

Жертвами удару стали бригадир, працівник підприємства та один з фермерів. Двоє з них загинули на місці. Цегляна будівля підприємства повністю зруйнована.

Після 16:00 на місце події прибули дві машини швидкої допомоги. За словами місцевої влади, рятувальні служби ще продовжують розбір завалів. Пізніше очікується офіційний брифінг. Наразі вся територія підприємства, де стався вибух, перекрита військовими.

Цитата

“Друзі з Пшеводова передали мені, що незадовго до вибуху над селом бачили в небі дивний об'єкт, який швидко падав на землю. За мить увесь район сколихнув потужний вибух. Люди підозрюють, що це міг бути блукаючий снаряд або частина збитої ракети, ймовірно, спрямованої на Україну”, – розповів у коментарі виданню один з очевидців.

Доповнення

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.