Польские СМИ публикуют подробности ракетного удара РФ по территории Польши

Детали

Как пишет издание, взрыв произошел около 15:35 в помещении одного из предприятий, куда попала ракета. Взрыв был слышен в радиусе не менее 15 километров.

Жертвами удара стали бригадир, работник предприятия и один из фермеров. Двое из них погибли на месте. Кирпичное здание предприятия полностью разрушено.

После 16:00 на место происшествия прибыли две машины скорой помощи. По словам местных властей, спасательные службы еще продолжают разбор завалов. Позже ожидается официальный брифинг. В настоящее время вся территория предприятия, где произошел взрыв, перекрыта военными.

Цитата

“Друзья из Пшеводова передали мне, что незадолго до взрыва над селом видели в небе странный объект, быстро падавший на землю. Через мгновение весь район потряс мощный взрыв. Люди подозревают, что это мог быть блуждающий снаряд или часть сбитой ракеты, вероятно, направленной на Украину”, – рассказал в комментарии изданию один из очевидцев.

Дополнение

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.