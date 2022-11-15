Вибух у Пшеводово: російського посла викликали до польського МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що ракети російського виробництва впали на території країни, убивши двох людей та викликало російського посла до відомства.
Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Республіки Польща.
Деталі
Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як російський снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.
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"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті якої загинули двоє громадян Республіки Польща. У зв'язку з цією подією міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень", - йдеться в повідомленні польського МЗС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж прокоментував падіння російської ракети на території Польщі.
Доповнення
Польська влада після вчорашнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин.
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