Вибух у Пшеводово: російського посла викликали до польського МЗС

Деталі

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як російський снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

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"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті якої загинули двоє громадян Республіки Польща. У зв'язку з цією подією міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень", - йдеться в повідомленні польського МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж прокоментував падіння російської ракети на території Польщі.

Доповнення

Польська влада після вчорашнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин.

Прес-секретар уряду країни зазначив, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 договору НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда ухвалив рішення скликати засідання Ради національної безпеки завтра, у середу, о 12:00.

Голова польської держави провів переговори з Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та Президентом України Володимиром Зеленським.