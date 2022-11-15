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“Для захисту повітряного простору НАТО треба закрити українське небо”: Кулеба щодо удару рф у Польщі

“Для захисту повітряного простору НАТО треба закрити українське небо”: Кулеба щодо удару рф у Польщі

Київ • УНН

 • 387805 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Падіння російської ракети на території Польщі вчергове доводить, що для захисту повітряного простору над країнами НАТО необхідно закрити небо над Україною та надати ще більше засобів протиповітряної оборони.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

“Треба нарешті визнати те, що Україна повторює 8 місяців: захист українського неба – це захист неба НАТО. І для того, щоб захистити країни північно-атлантичного простору, потрібно максимально наситити нашу державу засобами ППО, щоб ми могли перехоплювати російські ракети і не допускати їхнього потрапляння на території країн-членів НАТО”, – заявив міністр.

Деталі

Він також додав, що наразі гостро постає питання закриття українського неба авіацією, про що Україна говорила з першого дня війни. Зокрема, закрити небо треба, принаймні над територією України, суміжною з кордонами країн-членів НАТО.

“Я не думаю, що зараз в Європі є хоча б одна столиця, де і дипломати і військові відпочивають. Вся увага зараз зосереджена на остаточних висновках, яких дійде польська влада. Відповідно, після цього вже будуть визначатися конкретні заходи, яких вживатимуть наші партнери. Поляки зараз, насамперед, мають дати чітку кваліфікацію того, що відбулося зі свого боку… До них зараз прикута вся увага. І від того, яких висновків вони дійдуть, потім, відповідно, будуть розгортатися механізми в середині і Європейського Союзу, і всередині НАТО. Я думаю, що пізніше, за декілька годин, вже буде більше ясності. Зараз триває засідання польського уряду і всі зараз звіряють дані сателітів, розвідки. Всі завмерли в очікуванні”, – сказав Кулеба.

Доповнення

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

У США заявили, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.

Українські Національні Новини

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