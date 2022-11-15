"Для защиты воздушного пространства НАТО нужно закрыть украинское небо": Кулеба про удары России в Польше

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“Надо наконец-то признать, что Украина повторяет 8 месяцев: защита украинского неба – это защита неба НАТО. И для того, чтобы защитить страны североатлантического пространства, нужно максимально насытить наше государство средствами ПВО, чтобы мы могли перехватывать российские ракеты и не допускать их попадания на территории стран-членов НАТО”, – заявил министр.

Детали

Он также добавил, что остро стоит вопрос закрытия украинского неба авиацией, о чем Украина говорила с первого дня войны. В частности, закрыть небо нужно, по крайней мере, над территорией Украины, смежной с границами стран-членов НАТО.

“Я не думаю, что сейчас в Европе есть хотя бы одна столица, где и дипломаты и военные отдыхают. Все внимание сейчас сосредоточено на окончательных выводах, к которым придут польские власти. Соответственно, после этого уже будут определяться конкретные меры, предпринятые нашими партнерами. Поляки сейчас, прежде всего, должны дать четкую квалификацию произошедшего со своей стороны… К ним сейчас приковано все внимание. И от того, какие выводы они придут, потом, соответственно, будут разворачиваться механизмы внутри и Европейского Союза, и внутри НАТО. Я думаю, что позже, через несколько часов, уже будет больше ясности. Сейчас идет заседание польского правительства и все сейчас сверяют данные сателлитов, разведки. Все замерли в ожидании”, – сказал Кулеба.

Дополнение

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.

В США заявили, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек.