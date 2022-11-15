У США підтвердили, що російські ракети перетнули кордони НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У США заявили, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.
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Високопоставлений чиновник розвідки США каже, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.
Речник польського уряду Пьотр Мюллер не підтвердив цю інформацію, але сказав, що керівництво проводить екстрену нараду через «кризову ситуацію».
Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.— Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022
Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.
Місце завдання удару російської ракети у Польщі
Нагадаємо
Сьогодні, 15 листопада, росіяни випустили по Україні понад 90 ракет. Засоби протиповітряної оборони збили 70.