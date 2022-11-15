У США підтвердили, що російські ракети перетнули кордони НАТО

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Високопоставлений чиновник розвідки США каже, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер не підтвердив цю інформацію, але сказав, що керівництво проводить екстрену нараду через «кризову ситуацію».

Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

Місце завдання удару російської ракети у Польщі Джерело: Googl Maps

Нагадаємо

Сьогодні, 15 листопада, росіяни випустили по Україні понад 90 ракет. Засоби протиповітряної оборони збили 70.