В США подтвердили, что российские ракеты пересекли границы НАТО

Детали

Высокопоставленный чиновник разведки США говорит, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек.

Спикер польского правительства Петр Мюллер не подтвердил эту информацию, но сказал, что руководство проводит экстренное совещание из-за «кризисной ситуации».

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.

Напомним

Сегодня, 15 ноября, россияне выпустили по Украине более 90 ракет. Средства противовоздушной обороны сбили 70.