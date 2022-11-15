Рашисти випустили по Україні понад 90 ракет, ППО збила 70 - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ворог випустив по Україні більше 90 ракет. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Ворог випустив по Україні більше 90 ракет! Наші ППО збили 70!!! Але є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури", - написав Тимошенко у Telegram.
За його словами, зараз тривають аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи.
Нагадаємо
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 15 листопада російські окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, перевершивши ракетну атаку 10 жовтня, коли було 84 ракети.