Рашисти випустили по Україні понад 90 ракет, ППО збила 70 - ОП

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"Ворог випустив по Україні більше 90 ракет! Наші ППО збили 70!!! Але є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури", - написав Тимошенко у Telegram.

За його словами, зараз тривають аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи.

Нагадаємо

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 15 листопада російські окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, перевершивши ракетну атаку 10 жовтня, коли було 84 ракети.