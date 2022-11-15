Рашисты выпустили по Украине более 90 ракет, ПВО сбила 70 - ОП

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"Враг выпустил по Украине более 90 ракет! Наши ПВО сбили 70!!! Но есть попадание – повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры", - написал Тимошенко в Telegram.

По его словам, сейчас продолжаются аварийные отключения абонентов с целью стабилизации работы системы.

Напомним

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 15 ноября российские оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, превзойдя ракетную атаку 10 октября, когда было 84 ракеты.