Рашисты выпустили по Украине более 90 ракет, ПВО сбила 70 - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Враг выпустил по Украине более 90 ракет. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Цитата
"Враг выпустил по Украине более 90 ракет! Наши ПВО сбили 70!!! Но есть попадание – повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры", - написал Тимошенко в Telegram.
По его словам, сейчас продолжаются аварийные отключения абонентов с целью стабилизации работы системы.
Напомним
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 15 ноября российские оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, превзойдя ракетную атаку 10 октября, когда было 84 ракеты.