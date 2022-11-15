"Перевершили 10 жовтня": росіяни випустили по Україні близько 100 ракет – ПС ЗСУ

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"ППО працює, є збиття по всій Україні. Близько 100 ракет вже випущено по території країни", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що окупанти перевершили 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети.

"Так, це масований ракетний удар, так об'єкти критичної інфраструктури – перша ціль", – додав речник ПС ЗСУ.

Нагадаємо

Вдень 15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, є "прильоти" у житлові будинки Києва, критичну інфраструктуру Харкова, Рівного та Волині.