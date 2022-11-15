"Превзошли 10 октября": россияне выпустили по Украине около 100 ракет – ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня российские оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, превзойдя ракетную атаку 10 октября, когда было 84 ракеты. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"ПВО работает, есть сбивания по всей Украине. Около 100 ракет уже выпущено по территории страны", – сказал Игнат.
Он отметил, что оккупанты превзошли 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты.
"Да, это массированный ракетный удар, да объекты критической инфраструктуры – первая цель", – добавил спикер ВС ВСУ.
Напомним
Днем 15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, есть "прилеты" в жилые дома Киева, критическую инфраструктуру Харькова, Ровно и Волыни.