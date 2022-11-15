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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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рф ударила по критичній інфраструктурі у Харкові: зупинилось метро

рф ударила по критичній інфраструктурі у Харкові: зупинилось метро

Київ • УНН

 • 405946 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Харкові є приліт по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов і додав, що зупинено наземний електротранспорт, метро, передає УНН.

Цитата

"Прильоти по об'єкту критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро", - написав Терехов.

За його словами, енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.

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Нагадаємо

15 листопада росія влаштувала масований ракетний обстріл. Наразі про вибухи повідомили у низці міст.

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