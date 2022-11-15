рф ударила по критической инфраструктуре в Харькове: остановилось метро
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Харькове есть прилет по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов и добавил, что остановлен наземный электротранспорт, метро, передает УНН.
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"Прилеты по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", - написал Терехов.
По его словам, энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова.
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Напомним
15 ноября россия устроила массированный ракетный обстрел. О взрывах сообщили в ряде городов.