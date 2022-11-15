рф ударила по критической инфраструктуре в Харькове: остановилось метро

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"Прилеты по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", - написал Терехов.

По его словам, энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова.

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Напомним

15 ноября россия устроила массированный ракетный обстрел. О взрывах сообщили в ряде городов.