У Львові чути вибухи: частина міста - без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Львові пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий і додав, що половина міста - без електрики, передає УНН.
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"У Львові чути вибухи. Всім залишатись в укритті!" - написав Садовий.
Додамо
Згодом він додав, що "частина міста без електроенергії".
Більше інформації міський голова Львова пообіцяв повідомити пізніше.
Нагадаємо
15 листопада росія влаштувала масований ракетний обстріл. Наразі про вибухи повідомили у низці міст.