У Львові чути вибухи: частина міста - без світла

Цитата

"У Львові чути вибухи. Всім залишатись в укритті!" - написав Садовий.

Додамо

Згодом він додав, що "частина міста без електроенергії".

Більше інформації міський голова Львова пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо

15 листопада росія влаштувала масований ракетний обстріл. Наразі про вибухи повідомили у низці міст.