Во Львове слышны взрывы: часть города - без света
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во Львове раздались взрывы. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый и добавил, что половина города – без электричества, передает УНН.
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"Во Львове слышны взрывы. Всем оставаться в укрытии!" – написал Садовый.
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Впоследствии он добавил, что "часть города без электроэнергии".
Больше информации городской голова Львова пообещал сообщить позже.
Напомним
15 ноября россия устроила массированный ракетный обстрел. В настоящее время о взрывах сообщили в ряде городов.