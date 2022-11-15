Во Львове слышны взрывы: часть города - без света

Цитата

"Во Львове слышны взрывы. Всем оставаться в укрытии!" – написал Садовый.

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Впоследствии он добавил, что "часть города без электроэнергии".

Больше информации городской голова Львова пообещал сообщить позже.

Напомним

15 ноября россия устроила массированный ракетный обстрел. В настоящее время о взрывах сообщили в ряде городов.