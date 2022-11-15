Взрыв в Пшеводово: российского посла вызвали в польский МИД

Детали

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как российский снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.

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”15 ноября 2022 года со стороны вооруженных формирований Российской Федерации продолжался очередной многочасовой массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры. Польша. В связи с этим событием министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений", - говорится в сообщении польского МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже прокомментировал падение российской ракеты на территории Польши.

Дополнение

Польские власти после вчерашнего инцидента решили повысить боеготовность некоторых воинских частей.

Пресс-секретарь правительства страны отметил, что польское правительство изучает наличие оснований для запуска процедур, предусмотренных статьей 4 договора НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности завтра, в среду, в 12:00.

Глава польского государства провел переговоры с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.