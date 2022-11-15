Президент Польщі скликає термінове засідання Ради нацбезпеки у середу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда ухвалив рішення скликати засідання Ради національної безпеки сьогодні, у середу, о 12:00.
Про це у Twitter повідомив голова Канцелярії Президента Павел Шрот, передає УНН.
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“Президент Польщі прийняв рішення скликати засідання Ради національної безпеки і оборони завтра (16 листопада - ред.) о 12:00”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як писав УНН, міністр оборони США Ллойд Остін планує поговорити з польським колегою Маріушем Блащаком.
У США заявили, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.
Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.
Pan Prezydent @AndrzejDuda zdecydował o zwolaniu jutro Rady Bezpieczeństwa Narodowego na g. 12.00.— Paweł Szrot (@PSzrot) November 15, 2022