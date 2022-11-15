Президент Польщі скликає термінове засідання Ради нацбезпеки у середу

Цитата

“Президент Польщі прийняв рішення скликати засідання Ради національної безпеки і оборони завтра (16 листопада - ред.) о 12:00”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, міністр оборони США Ллойд Остін планує поговорити з польським колегою Маріушем Блащаком.

У США заявили, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

Pan Prezydent @AndrzejDuda zdecydował o zwolaniu jutro Rady Bezpieczeństwa Narodowego na g. 12.00.