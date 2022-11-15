Ллойд Остін сьогодні планує поговорити з міністром оборони Польщі – CNN

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Як пише CNN з посиланням на європейського військового чиновника та офіційного представника США, розмова відбудеться після повідомлень про падіння російської ракети на території Польщі.

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У США заявили, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.