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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 45207 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Ллойд Остін сьогодні планує поговорити з міністром оборони Польщі – CNN

Ллойд Остін сьогодні планує поговорити з міністром оборони Польщі – CNN

Київ • УНН

 • 318133 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні планує поговорити з польським колегою Маріушем Блащаком. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Як пише CNN з посиланням на європейського військового чиновника та офіційного представника США, розмова відбудеться після повідомлень про падіння російської ракети на території Польщі.

Доповнення

У США заявили, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

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