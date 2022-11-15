Ллойд Остин сегодня планирует поговорить с министром обороны Польши – CNN

Детали

Как пишет CNN со ссылкой на европейского военного чиновника и официального представителя США, разговор состоится после сообщений о падении российской ракеты на территории Польши.

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В США заявили, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек.

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.