Ллойд Остин сегодня планирует поговорить с министром обороны Польши – CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин сегодня планирует поговорить с польским коллегой Мариушем Блащаком. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
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Как пишет CNN со ссылкой на европейского военного чиновника и официального представителя США, разговор состоится после сообщений о падении российской ракеты на территории Польши.
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В США заявили, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек.
Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.