Президент Польши созывает срочное заседание Совета нацбезопасности в среду
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности сегодня, в среду, в 12:00.
Об этом в Twitter сообщил глава Канцелярии Президента Павел Шрот, передает УНН.
Цитата
“Президент Польши принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны завтра (16 ноября - ред.) в 12:00”, – говорится в сообщении.
Детали
Как писал УНН, министр обороны США Ллойд Остин планирует поговорить с польским коллегой Мариушем Блащаком.
В США заявили, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек.
Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.
Pan Prezydent@AndrzejDuda zdecydował o zwolaniu jutro Rady Bezpieczeństwa Narodowego на g. 12.00.—Paweł Szrot (@PSzrot) November 15, 2022