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Президент Польши созывает срочное заседание Совета нацбезопасности в среду

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности сегодня, в среду, в 12:00.

Об этом в Twitter сообщил глава Канцелярии Президента Павел Шрот, передает УНН.

Цитата

“Президент Польши принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны завтра (16 ноября - ред.) в 12:00”, – говорится в сообщении.

Детали

Как писал УНН, министр обороны США Ллойд Остин планирует поговорить с польским коллегой Мариушем Блащаком.

В США заявили, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек.

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.

Pan Prezydent@AndrzejDuda zdecydował o zwolaniu jutro Rady Bezpieczeństwa Narodowego на g. 12.00.

—Paweł Szrot (@PSzrot) November 15, 2022

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