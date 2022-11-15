Президент Польши созывает срочное заседание Совета нацбезопасности в среду

Цитата

“Президент Польши принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны завтра (16 ноября - ред.) в 12:00”, – говорится в сообщении.

Детали

Как писал УНН, министр обороны США Ллойд Остин планирует поговорить с польским коллегой Мариушем Блащаком.

В США заявили, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек.

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.

Pan Prezydent@AndrzejDuda zdecydował o zwolaniu jutro Rady Bezpieczeństwa Narodowego на g. 12.00.