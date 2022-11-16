За ризики для прикордонних країн відповідає лише росія – Подоляк

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"За війну в Україні відповідає лише росія. За масовані ракетні удари – також лише росія. За стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн – знову лише росія. Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час Європі "закрити небо над Україною". Заради своєї безпеки також", – написав Подоляк.

Нагадаємо

15 листопада у польському селі Пшеводув біля кордону України впало дві ракети – загинуло двоє людей.

Попередньо президент США Джо Байден заявив: "малоймовірно, що стріляли з боку росії"

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що ракети на території Польщі не впали б, якби не російські удари по Україні.

AP повідомило, що Польща та НАТО наразі не розглядають падіння ракети у Пшеводуві як навмисну російську атаку.

Як повідомило агентство Reuters, Джо Байден проінформував партнерів з G7 та НАТО, що вибух у Польщі спричинила українська ракета ППО.