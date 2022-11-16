Байден не вважає, що ракети, які поцілили на території Польщі були випущені з Росії

Деталі

У розмові з журналістами після зустрічі з іншими світовими лідерами на Балі, у президента США запитали — чи снаряди, які поцілили у підприємство Польщі, дійсно були запущені Росією.

Цитата

"Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу це говорити, доки ми повністю це не розслідуємо", - відповів Байден.

Він додав, що "в думках про траєкторію малоймовірно, що її стріляли з боку Росії. Але подивимося".

Додамо

Раніше в Міноборони Росії заявили, що повідомлення про російські ракети в Польщі були "навмисною провокацією".