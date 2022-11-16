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Байден не вважає, що ракети, які поцілили на території Польщі були випущені з Росії

Байден не вважає, що ракети, які поцілили на території Польщі були випущені з Росії

Київ • УНН

 • 540755 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що за попередньою інформацією малоймовірно, що ракета, яка спричинила вибух у Польщі у вівторок і вбила двох мирних жителів, була випущена з території Росії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

У розмові з журналістами після зустрічі з іншими світовими лідерами на Балі, у президента США запитали — чи снаряди, які поцілили у підприємство Польщі, дійсно були запущені Росією.

Цитата

"Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу це говорити, доки ми повністю це не розслідуємо", - відповів Байден.

Він додав, що "в думках про траєкторію малоймовірно, що її стріляли з боку Росії. Але подивимося".

Додамо

Раніше в Міноборони Росії заявили, що повідомлення про російські ракети в Польщі були "навмисною провокацією".

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