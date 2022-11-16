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Байден не считает, что попавшие на территории Польши ракеты были выпущены из России

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что по предварительной информации маловероятно, что ракета, вызвавшая взрыв в Польше во вторник и убившая двух мирных жителей, была выпущена с территории России.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В разговоре с журналистами после встречи с другими мировыми лидерами на Бали, у президента США спросили — ли снаряды, попавшие в предприятие Польши, действительно были запущены Россией.

Цитата

"Есть опровергающая предварительная информация. Я не хочу это говорить, пока мы полностью это не расследуем", - ответил Байден.

Он добавил, что "в мыслях о траектории маловероятно, что ее стреляли со стороны России. Но посмотрим".

Добавим

Ранее в Минобороны России заявили, что сообщения о российских ракетах в Польше были "умышленной провокацией".

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