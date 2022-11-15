Міноборони росії назвало "провокацією з метою ескалації" заяви Польщі про падіння російських ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністерство оборони росії назвало “провокацією з метою ескалації” заяви Польщі про падіння російських ракет на території держави, передає УНН.
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“Інформація польських ЗМІ та офіційних осіб про нібито падіння російських ракет у районі населеного пункту Пшеводув є навмисною провокацією з метою ескалації ситуації”, – цитують російські ЗМІ Міноборони росії.
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Там заявили, що нібито “жодних ударів по цілям поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами поразки не наносилося”.
“Опубліковані за гарячими слідами польськими ЗМІ з місця події в населеному пункті Пшеводув уламки не мають жодного відношення до російських засобів поразки”, – заявили в рф.
Нагадаємо
Кореспондент Radio ZET Маріуш Гершевський повідомив, що дві випадкові ракети впали у місті Пшеводув Люблінського воєводства, недалеко від кордону з Україною. Загинули двоє людей. На місці працюють поліція, прокуратура та армія.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони.
У США заявили, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.