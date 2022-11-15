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Минобороны рф назвало "провокацией в целях эскалации" заявления Польши о падении российских ракет

Киев • УНН

 • 377207 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство обороны россии назвало “провокацией в целях эскалации” заявления Польши о падении российских ракет на территории государства, передает УНН.

Цитата

“Информация польских СМИ и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки”, – цитируют российские СМИ Минобороны рф.

Детали

Там заявили, что якобы “никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось”.

“Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения”, – заявили в россии.

Напомним

Корреспондент Radio ZET Мариуш Гершевский сообщил, что две случайные ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

В США заявили, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек.

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