Reuters: Байден повідомив партнерам по G7 та НАТО, що вибух у Польщі був викликаний ракетою української ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент США Джо Байден проінформував партнерів з G7 та НАТО, що вибух у Польщі був спричинений українською ракетою ППО. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в НАТО, передає УНН.
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"Джерело в НАТО повідомило, що президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерів по НАТО, що вибух у Польщі був викликаний ракетою української ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше Джо Байден заявляв, що, за попередньою інформацією, малоймовірно, що ракета була випущена з території росії.
Польща напередодні заявила, що ракета, ймовірно, російського виробництва впала на сході країни, внаслідок чого загинули двоє людей.