Польща та НАТО наразі не розглядають падіння ракети у Пшеводуві як навмисну російську атаку - AP

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Зазначається, що навмисний ворожий напад на країну-члена НАТО Польщу може викликати колективну військову відповідь альянсу. Утім, як пише AP, ключові питання щодо обставин запуску ракети залишаються нерозкритими.

За словами трьох офіційних осіб США, "попередні оцінки" свідчать про те, що нібито українські сили випустили ракету по російській ракеті, що наближалася, під час масової атаки на критичну інфраструктуру України. Ця оцінка та коментарі президента Сполучених Штатів Джо Байдена на саміті G20 про те, що "малоймовірно", що ракета була російською, суперечать інформації, висловленій раніше високопоставленим чиновником розвідки США, який повідомив AP, що ракети рф перетнули територію Польщі.

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Польський уряд заявив, що проводить розслідування та підвищує рівень військової готовності. Байден, своєю чергою, пообіцяв підтримку розслідування. Зазначається, що рішення американського президента скликати екстрену зустріч змінило розклади на останній день зустрічі G20 в Індонезії.

Тим часом Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав зустріч представників альянсу в Брюсселі. Рада Безпеки ООН також планувала зібратися в середу на раніше запланований брифінг щодо ситуації в Україні.

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"У заяві від МЗС Польщі не йдеться про те, чи удар міг бути помилковим прицілюванням, чи ракета могла бути збита з курсу українською обороною. У своїх заявах Польща та НАТО використовували формулювання, які натякали на те, що вони не розглядають вибух ракети як навмисну російську ​​атаку, принаймні на цей час", - пише AP.

Нагадаємо

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі за 10 км від кордону з Україною. Згодом інформацію підтвердили й офіційні особи та МЗС країни.

У росії заперечили свою причетність до вибуху в Польщі.