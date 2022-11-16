Польша и НАТО на данный момент не рассматривают падение ракеты в Пшеводуве как умышленную российскую атаку - AP

Детали

Отмечается, что преднамеренное враждебное нападение на страну-члена НАТО Польшу может вызвать коллективный военный ответ альянса. Впрочем, как пишет AP, ключевые вопросы по обстоятельствам запуска ракеты остаются нераскрытыми.

По словам трех официальных лиц США, "предварительные оценки" свидетельствуют о том, что якобы украинские силы выпустили ракету по следующей российской ракете во время массированной атаки на критическую инфраструктуру Украины. Эта оценка и комментарии президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммите G20 о том, что "маловероятно", что ракета была российской, противоречат информации, выраженной ранее высокопоставленным чиновником разведки США, который сообщил AP, что ракеты россии пересекли территорию Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Польши созывает срочное заседание Совета нацбезопасности в среду

Польское правительство заявило, что проводит расследование и повышает уровень военной готовности. Байден, в свою очередь, пообещал поддержку расследованию. Отмечается, что решение американского президента созвать экстренную встречу изменило расписания на последний день встречи G20 в Индонезии.

Тем временем Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу представителей альянса в Брюсселе. Совет Безопасности ООН также планировал собраться в среду на ранее запланированный брифинг по ситуации в Украине.

Цитата

"В заявлении от МИД Польши речь не идет о том, мог ли удар быть ошибочным прицеливанием, или ракета могла быть сбита с курса украинской обороной. В своих заявлениях Польша и НАТО использовали формулировки, которые намекали на то, что они не рассматривают взрыв ракеты как умышленную российскую атаку, по крайней мере, на данный момент", - пишет AP.

Напомним

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.

В россии отрицали свою причастность к взрыву в Польше.