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Цього б не сталося, якби не було ракетних ударів рф по Україні: прем'єр Нідерландів про падіння ракети у Польщі

Цього б не сталося, якби не було ракетних ударів рф по Україні: прем'єр Нідерландів про падіння ракети у Польщі

Київ • УНН

 • 332146 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що падіння ракети на території Польщі не було б, якби не російські ракетні удари по Україні. Про це він повідомив у Twitter, інформує УНН.

Деталі

За його словами, представники G7 і нинішні члени НАТО скликали зустріч сьогодні вранці на Балі під час G20, щоб обговорити інцидент у Польщі минулої ночі.

Цитата

«Ми єдині в тому, що нам спочатку потрібно встановити факти, а отже, підтримати розслідування Польщі. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Ясно одне: цього б не сталося, якби не було жахливих ракетних ударів росії по Україні», - заявив він.

За його словами, західний світ продовжує підтримувати Україну у її захисті від російської агресії.

Доповнення

15 листопада у польському селі біля українського кордону впали дві ракети, двоє людей загинули. У США заявили, що російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу заявив, що Польща вирішила запросити міжнародних експертів до участі в розслідуванні вибуху на сході країни.

Однак президент США Джо Байден заявив, що, за попередньою інформацією, малоймовірно, що ракета була випущена з території росії.

Україна підтримує ретельне розслідування падіння ракет на території Польщі та хотіла б бачити його результати на сьомій зустрічі міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

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