Этого бы не произошло, если бы не было ракетных ударов рф по Украине: премьер Нидерландов о падении ракеты в Польше

Детали



По его словам, представители G7 и нынешние члены НАТО созвали встречу сегодня утром на Бали во время G20, чтобы обсудить инцидент в Польше минувшей ночью.

Цитата



«Мы едины в том, что нам сначала нужно установить факты, а значит, поддержать расследование Польши. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Ясно одно: этого бы не произошло, если бы не было ужасных ракетных ударов россии по Украине», - заявил он.

По его словам, западный мир продолжает поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии.

Дополнение

15 ноября в польской деревне у украинской границы упали две ракеты, два человека погибли. В США заявили, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге заявил, что Польша решила пригласить международных экспертов к участию в расследовании взрыва на востоке страны.

Однако президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, маловероятно, что ракета была выпущена с территории россии.

Украина поддерживает тщательное расследование падения ракет на территории Польши и хотела бы видеть его результаты на седьмой встрече министров обороны Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).