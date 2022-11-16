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За риски для приграничных стран отвечает только россия – Подоляк

За риски для приграничных стран отвечает только россия – Подоляк

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. За войну в Украине, массированные ракетные удары и риски для пограничных стран отвечает только россия. Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

"За войну в Украине отвечает только россия. За массированные ракетные удары – также только россия. За стремительно растущие риски для пограничных стран – снова только россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности тоже", – написал Подоляк.

Напомним

15 ноября в польском селе Пшеводув у границы Украины упали две ракеты – погибли два человека.

Предварительно президент США Джо Байден заявил: "маловероятно, что стреляли со стороны россии"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что ракеты на территории Польши не упала б, если бы не российские удары по Украине.

AP сообщило, что Польша и НАТО пока не рассматривают падение ракеты в Пшеводуве как умышленную российскую атаку.

Как сообщило агентство Reuters, Джо Байден проинформировал партнеров по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала украинская ракета ПВО.

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