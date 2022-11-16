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Президент Литвы выступил за размещение ПВО на границе Польши и Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что взрывы в Польше являются новым этапом российско-украинской войны, на который блок НАТО должен адекватно отреагировать. Он отметил, что страна намерена поднять вопрос относительно усиления противовоздушной обороны как на границе между Польшей и Украиной, так и по всему восточному флангу Альянса, информирует УНН со ссылкой на Delfi.

Цитата

"Я считаю, что это достаточно важный новый этап в ходе этой войны, поскольку из-за агрессивных действий россии против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, гибнут люди, проживающие в государствах НАТО, - заявил Науседа после межведомственного совещания по ситуации с безопасности в регионе в связи с ракетными ударами в Украине и Польше. - Это новый этап эскалации конфликта, на который НАТО как единое целое должно реагировать адекватно".

Детали

По словам литовского президента, хотя расследование с целью выявления места запуска ракеты еще ведется, видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине. Он отметил, что лидер Польши Анджей Дуда предложит консультации в рамках статьи 4 Североатлантического договора и Литва поддержит эту просьбу, а также поднимет вопрос усиления воздушной обороны.

"Литва будет активно участвовать в дискуссии, говоря прежде всего о дислокации систем противовоздушной обороны как на границе Польши с Украиной, так и глядя в будущее, учитывая весь восточный фланг НАТО", – сказал Науседа, напомнив, что одним из решений саммита НАТО в Мадриде этим летом было развитие системы ПВО на восточном фланге альянса.

"Думаю, что это событие, которое мы сейчас пережили, при всей его актуальности заставляет задуматься о том, как быстрее реализовать этот принцип, который мы закрепили в декларации. Декларации сами по себе не защищают. Декларации защищают только тогда, когда их положения реализуются", - добавил он.

Науседа выразил надежду, что прогресс в этом направлении будет достигнут до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в следующем году.

Добавим

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что страны блока консультируются между собой, если, по мнению любой из них, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любому члену НАТО.

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Напомним

В польской деревне Пшеводова 15 ноября произошел взрыв около 15:35 в помещении одного из предприятий, куда попала ракета. В результате инцидента погибли два человека.

Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что ракеты российского производства упали на территории страны и вызвало российского посла в ведомство.

У Зеленского отметили, что за войну в Украине, массированные ракетные удары и риски для пограничных стран отвечает только россия.

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