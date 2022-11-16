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Генсек НАТО: немає жодних ознак, що падіння ракети у Польщі було навмисною атакою

Генсек НАТО: немає жодних ознак, що падіння ракети у Польщі було навмисною атакою

Київ • УНН

 • 405578 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції заявив, що немає жодних ознак того, що падіння ракети у Пшеводуві на сході Польщі було результатом навмисної атаки, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми спостерігаємо за ситуацією. Розслідування щодо цього інциденту триває, ми надамо його результати згодом. Але ми не маємо жодних ознак того, що це була спроба навмисної атаки. Також немає жодних ознак того, що росія готує наступальні військові дії проти НАТО", - сказав Столтенберг.

Деталі

За словами Генсека НАТО, "наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Столтенберг наголосив, що це "не є помилкою України", а "повну відповідальність" за інцидент несе росія, яка продовжує війну проти країни: "Але дозвольте мені прояснити: це не провина України. росія несе остаточну відповідальність, оскільки вона продовжує свою незаконну війну проти України". Він додав, що Альянс продовжить підтримку України.

Окрім цього, Столтенберг зазначив, що НАТО ще з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну посилило свою пильність на східному фланзі Альянсу. Він висловив співчуття народу Польщі у зв'язку з інцидентом та зазначив, що консультації з країною триватимуть.

Як вказує пресслужба НАТО, заява Генсека послідувала після того, як посли країн НАТО зустрілися в середу, 16 листопада, щоб обговорити вчорашній вибух на сході Польщі на кордоні з Україною, який стався, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі поінформував учасників засідання Північноатлантичної ради, а посол Польщі в НАТО Томаш Шатковський поінформував союзників про інцидент та поточне розслідування.

Доповнення

Польща напередодні заявила, що ракета, ймовірно, російського виробництва впала на сході країни, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту із падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

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