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Дуда про падіння ракети: немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу

Дуда про падіння ракети: немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу

Київ • УНН

 • 418228 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда заявив з приводу вчорашнього інциденту із падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу, пише УНН.

Цитата

"Немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. Найімовірніше, це була ракета С-300 російського виробництва. Наразі ми не маємо доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною", - сказав на брифінгу президент Польщі Анджей Дуда, якого цитує пресслужба.

"Багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі", - зазначив він.

"Ми маємо справу з екстраординарними подіями, пов'язаними із масованою атакою росії на Україну. На жаль, більшість ракет було випущено у бік Західної України", - заявив Дуда.

Деталі

З його слів, польська влада "перебуває у прямому контакті з нашими союзниками по НАТО".

При цьому президент Польщі наголосив, що "жителі східної Польщі не повинні хвилюватися через посилення присутності служб та армії". "Ми ухвалили це рішення свідомо. Будь ласка, зберігайте спокій - наша безпека забезпечена", - зауважив він.

Доповнення

Польща напередодні заявила, що ракета, ймовірно, російського виробництва впала на сході країни, внаслідок чого загинули двоє людей.

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