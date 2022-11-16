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Дуда о падении ракеты: нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу

Киев • УНН

 • 418224 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заявил по поводу вчерашнего инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу, пишет УНН.

Цитата

"Нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу. Скорее всего, это была ракета С-300 российского производства. Сейчас у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной", - сказал на брифинге президент Польши Анджей Дуда, которого цитирует пресс-служба.

"Многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши", - отметил он.

"Мы имеем дело с экстраординарными событиями, связанными с массированной атакой россии на Украину. К сожалению, большинство ракет было выпущено в сторону Западной Украины", - заявил Дуда.

Детали

По его словам, польские власти "находятся в прямом контакте с нашими союзниками по НАТО".

При этом президент Польши подчеркнул, что "жители восточной Польши не должны волноваться из-за усиления присутствия служб и армии". "Мы приняли это решение сознательно. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие – наша безопасность обеспечена", – заметил он.

Дополнение

Польша накануне заявила, что ракета, вероятно, российского производства упала на востоке страны, в результате чего погибли два человека.

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