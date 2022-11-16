Дуда о падении ракеты: нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу

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"Нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу. Скорее всего, это была ракета С-300 российского производства. Сейчас у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной", - сказал на брифинге президент Польши Анджей Дуда, которого цитирует пресс-служба.

"Многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши", - отметил он.

"Мы имеем дело с экстраординарными событиями, связанными с массированной атакой россии на Украину. К сожалению, большинство ракет было выпущено в сторону Западной Украины", - заявил Дуда.

Детали

По его словам, польские власти "находятся в прямом контакте с нашими союзниками по НАТО".

При этом президент Польши подчеркнул, что "жители восточной Польши не должны волноваться из-за усиления присутствия служб и армии". "Мы приняли это решение сознательно. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие – наша безопасность обеспечена", – заметил он.

Дополнение

Польша накануне заявила, что ракета, вероятно, российского производства упала на востоке страны, в результате чего погибли два человека.