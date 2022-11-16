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Генсек НАТО: нет никаких признаков, что падение ракеты в Польше было преднамеренной атакой

Генсек НАТО: нет никаких признаков, что падение ракеты в Польше было преднамеренной атакой

Киев • УНН

 • 405577 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты в Пшеводуве на востоке Польши было результатом преднамеренной атаки, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы наблюдаем за ситуацией. Расследование по этому инциденту продолжается, мы дадим его результаты позже. Но у нас нет никаких признаков того, что это была попытка умышленной атаки. Также нет никаких признаков того, что россия готовит наступательные военные действия против НАТО", – сказал Столтенберг.

Детали

По словам Генсека НАТО, "наш предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Столтенберг подчеркнул, что это "не ошибка Украины", а "полную ответственность" за инцидент несет россия, которая продолжает войну против страны: "Но позвольте мне прояснить: это не вина Украины. россия несет окончательную ответственность, поскольку она продолжает свою незаконную войну против Украины". Он добавил, что Североатлантический союз продолжит поддержку Украины.

Кроме этого, Столтенберг отметил, что НАТО еще с начала полномасштабного вторжения россии в Украину усилило свою бдительность на восточном фланге Альянса. Он выразил соболезнования народу Польши в связи с инцидентом и отметил, что консультации со страной будут продолжены.

Как указывает пресс-служба НАТО, заявление Генсека последовало после того, как послы стран НАТО встретились в среду, 16 ноября, чтобы обсудить вчерашний взрыв на востоке Польши на границе с Украиной, который произошел, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проинформировал участников заседания Североатлантического совета, а посол Польши в НАТО Томаш Шатковский проинформировал союзников об инциденте и текущем расследовании.

Дополнение

Польша накануне заявила, что ракета, вероятно, российского производства упала на востоке страны, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

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