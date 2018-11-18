Прем’єр Польщі заявив про загрозу російського наступу на Україну після запуску “Північного потоку-2”

“Я знаю позицію уряду Німеччини, що це бізнес-проект, але ніхто не вірить у це на схід від Одеру”, — наводить PAP його слова. Із точки зору Польщі, “Північний потік-2” — дуже небезпечний проект, заявив пан Моравєцький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США нагадали про можливість антиросійських санкцій через “Північний потік — 2”

Якщо після завершення його будівництва з’ясується, що українська газотранспортна система нікому не потрібна, то “що зупинить Володимира Путіна від походу на Київ?”, запитав прем’єр Польщі. “Ви будете здивовані, але я процитую Леніна, який одного разу сказав: ”Капіталісти так жадібні, що продадуть мотузку, на якій ми їх повісимо“", - заявив Матеуш Моравєцький. “І тепер ми, європейці, повинні платити росіянам за газ, вони вкладуть гроші в свої озброєння, а ми просимо США допомогти убезпечити нас від Росії”.

Як раніше інформував УНН, днями держсекретар США Майк Помпео заявив про намір працювати з Україною, щоб спробувати зупинити реалізацію проекту трубопроводу “Північний потік-2”. Він висловив точку зору, що “Північний потік-2” підриває економічну і стратегічну безпеку України, а також загрожує ще більше поставити під питання суверенітет європейських країн, які залежать від поставок російського газу.

“Північний потік 2” — проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Північний потік-2 є розширенням “Північного потоку”. Проект “Північний потік” передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса пролягає паралельно діючому магістральному газопроводу Північний потік. Дозвіл на його будівництво видала влада Росії, Швеції, Фінляндії та Німеччини. Очікується, що “Північний потік-2” буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року.