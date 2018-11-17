Помпео заявив про роботу з Україною над зупинкою "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати і Україна продовжуватимуть спільно працювати над зупинкою будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Про це він розповів на зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним, повідомляється на сайті американського Держдепу, інформує УНН.
“Ми продовжимо спільну роботу, щоб зупинити проект „Північний потік-2“, який підриває економічну і стратегічну безпеку України і ризикує ще більше погіршити суверенітет європейських країн, які залежать від російського газу”, — сказав він.
В кінці травня Помпео заявив про необхідність створити умови, за яких Росія не зможе використовувати поставки енергоносіїв як інструмент тиску на Європу. Однак в посольстві Росії в США заявили, що таким чином Вашингтон “нав’язує свій неконкурентноспроможний скраплений природний газ”.
У червні Президент України Петро Порошенко розповів, що Київ почав переговори з партнерами з Євросоюзу щодо зупинки будівництва газопроводу “Північний потік-2”. На його думку, проект спрямований на те, щоб позбавити Україну одержуваних за транзит газу коштів.
У листопаді посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що Сполучені Штати можуть ввести нові санкції для блокування будівництва газопроводу. Згодом глава “Газпрому” Олексій Міллер сказав, що газопровід “Північний потік-2” буде добудований.
Нагадуємо, Клімкін заявив, що чекає на візит Помпео в Україну.