Клімкін заявив, що чекає на візит Помпео в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоні заявив, що чекає на візит дипломата в Україну в 2019 році, про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Держдепу США.
“Майк, знову дякую за запрошення, спасибі за твою особисту підтримку. Очікую, що зможу привітати тебе в Україні на наступному засіданні Комісії стратегічного партнерства найближчим часом”, — сказав Клімкін.
“Ми обговорили можливості подальшого двостороннього співробітництва між країнами. Ми дякуємо США за посилення нашої оборони і поставку військового обладнання”, — сказав український міністр. “Сьогодні ми також обговорили подальше розширення наших торгових зв’язків і інвестицій”, — зазначив він. Клімкін також подякував владі США за підтримку, цитуючи: “духовної незалежності України і автокефалії української церкви”.
Нагадуємо, голова МЗС України Павло Клімкін вважає, що існуючі санкції по відношенню до Росії повинні залишатися в силі і що їх потрібно посилити. Таку точку зору він озвучив у четвер, виступаючи у вашингтонському Фонді спадщини з нагоди 85-х роковин Голодомору в Україні в 1932-1933 роках.
.@SecPompeo delivers remarks with Ukrainian Foreign Minister @PavloKlimkin as a part of the U.S.-#Ukraine Strategic Partnership Commission. pic.twitter.com/Xj1Rv82o3A— Department of State (@StateDept) 16 листопада 2018 р.