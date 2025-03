Клімкін заявив, що чекає на візит Помпео в Україну

“Майк, знову дякую за запрошення, спасибі за твою особисту підтримку. Очікую, що зможу привітати тебе в Україні на наступному засіданні Комісії стратегічного партнерства найближчим часом”, — сказав Клімкін.

“Ми обговорили можливості подальшого двостороннього співробітництва між країнами. Ми дякуємо США за посилення нашої оборони і поставку військового обладнання”, — сказав український міністр. “Сьогодні ми також обговорили подальше розширення наших торгових зв’язків і інвестицій”, — зазначив він. Клімкін також подякував владі США за підтримку, цитуючи: “духовної незалежності України і автокефалії української церкви”.

Нагадуємо, голова МЗС України Павло Клімкін вважає, що існуючі санкції по відношенню до Росії повинні залишатися в силі і що їх потрібно посилити. Таку точку зору він озвучив у четвер, виступаючи у вашингтонському Фонді спадщини з нагоди 85-х роковин Голодомору в Україні в 1932-1933 роках.

