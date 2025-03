Климкин заявил, что ожидает визита Помпео в Украину

“Майк, вновь благодарю за приглашение, спасибо за твою личную поддержку. Ожидаю, что смогу поприветствовать тебя в Украине на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства в ближайшее время”, — сказал Климкин.

“Мы обсудили возможности дальнейшего двустороннего сотрудничества между странами. Мы благодарим США за усиление нашей обороны и поставку военного оборудования”, — сказал украинский министр. “Сегодня мы также обсудили дальнейшее расширение наших торговых связей и инвестиций”, — отметил он. Климкин также поблагодарил власти США за поддержку, цитируя: “духовной независимости Украины и автокефалии украинской церкви”.

Напоминаем, глава МИД Украины Павел Климкин считает, что существующие санкции по отношению к России должны оставаться в силе и их нужно усилить. Такую точку зрения он озвучил в четверг, выступая в вашингтонском Фонде наследия по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.

. @SecPompeo delivers remarks with Ukrainian Foreign Minister @PavloKlimkin as a part of the US- #Ukraine Strategic Partnership Commission. pic.twitter.com/Xj1Rv82o3A

— Department of State (@StateDept) 16 ноября 2018