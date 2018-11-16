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Климкин заявил, что ожидает визита Помпео в Украину

Климкин заявил, что ожидает визита Помпео в Украину

Киев  •  УНН

 • 9234 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоне заявил, что ожидает визита дипломата в Украину в 2019 году, об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Госдепа США.

“Майк, вновь благодарю за приглашение, спасибо за твою личную поддержку. Ожидаю, что смогу поприветствовать тебя в Украине на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства в ближайшее время”, — сказал Климкин.

“Мы обсудили возможности дальнейшего двустороннего сотрудничества между странами. Мы благодарим США за усиление нашей обороны и поставку военного оборудования”, — сказал украинский министр. “Сегодня мы также обсудили дальнейшее расширение наших торговых связей и инвестиций”, — отметил он. Климкин также поблагодарил власти США за поддержку, цитируя: “духовной независимости Украины и автокефалии украинской церкви”.

Напоминаем, глава МИД Украины Павел Климкин считает, что существующие санкции по отношению к России должны оставаться в силе и их нужно усилить. Такую точку зрения он озвучил в четверг, выступая в вашингтонском Фонде наследия по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.

. @SecPompeo delivers remarks with Ukrainian Foreign Minister @PavloKlimkin as a part of the US- #Ukraine Strategic Partnership Commission. pic.twitter.com/Xj1Rv82o3A

— Department of State (@StateDept) 16 ноября 2018

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