Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности
Киев • УНН
Бронзовый призер Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту Ирина Геращенко объявила о своей беременности. Спортсменка поделилась эмоциональным сообщением и УЗИ снимком в социальных сетях.
Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 по легкой атлетике Ирина Геращенко объявила о своей беременности, передает УНН.
"Спасибо за воплощение всех наших целей, мечтаний и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе бесконечно благодарны, ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям", - подписала Геращенко фото с УЗИ снимком.
Дополнение
Ирина Геращенко стала бронзовым призером Олимпийских игр-2024.
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