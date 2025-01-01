Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 по легкой атлетике Ирина Геращенко объявила о своей беременности, передает УНН.

"Спасибо за воплощение всех наших целей, мечтаний и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе бесконечно благодарны, ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям", - подписала Геращенко фото с УЗИ снимком.

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Ирина Геращенко стала бронзовым призером Олимпийских игр-2024.

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